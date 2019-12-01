México registra cerca de 15 mil 500 nuevos casos de VIH en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:47:10

Ciudad de México, 28 de noviembre del 2025.- A 44 años del inicio de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo, México acumula alrededor de 370 mil casos, y tan solo hasta septiembre de 2025 se han identificado 15 mil 480 nuevos contagios, informaron especialistas.

Previo a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, el próximo 1 de diciembre, el infectólogo Sigfrido Rangel detalló que del total acumulado, el 80 por ciento corresponde a hombres, 19 por ciento a mujeres y 1 % a menores de 15 años.

Señaló que, aunque la epidemia se encuentra “parcialmente controlada”, en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido.

“Tenemos alrededor de casi 20 mil casos por año. Si comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años, sí observamos un aumento”, afirmó.

El especialista agregó que esta tendencia no es distinta a la observada en otros países, por lo que la enfermedad “sigue siendo un problema de salud pública muy importante, especialmente entre la población joven”.

Los expertos estiman que alrededor de 200 mil pacientes en México se encuentran actualmente bajo tratamiento antirretroviral.

Por su parte, Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, advirtió que en la Ciudad de México dos de cada diez pruebas resultan positivas al VIH y cuatro al contagio de sífilis, lo que subraya la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, detección y atención oportuna a las enfermedades de transmisión sexual.