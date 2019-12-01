México registra cerca de 15 mil 500 nuevos casos de VIH en 2025

México registra cerca de 15 mil 500 nuevos casos de VIH en 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:47:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 28 de noviembre del 2025.- A 44 años del inicio de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el mundo, México acumula alrededor de 370 mil casos, y tan solo hasta septiembre de 2025 se han identificado 15 mil 480 nuevos contagios, informaron especialistas.

Previo a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, el próximo 1 de diciembre, el infectólogo Sigfrido Rangel detalló que del total acumulado, el 80 por ciento corresponde a hombres, 19 por ciento a mujeres y 1 % a menores de 15 años.

Señaló que, aunque la epidemia se encuentra “parcialmente controlada”, en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido.

“Tenemos alrededor de casi 20 mil casos por año. Si comparamos con lo que ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años, sí observamos un aumento”, afirmó.

El especialista agregó que esta tendencia no es distinta a la observada en otros países, por lo que la enfermedad “sigue siendo un problema de salud pública muy importante, especialmente entre la población joven”.

Los expertos estiman que alrededor de 200 mil pacientes en México se encuentran actualmente bajo tratamiento antirretroviral.

Por su parte, Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, advirtió que en la Ciudad de México dos de cada diez pruebas resultan positivas al VIH y cuatro al contagio de sífilis, lo que subraya la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, detección y atención oportuna a las enfermedades de transmisión sexual.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán
Quitan la vida a custodio durante asalto en la colonia Roma de la CDMX
Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento
Más información de la categoria
Lluvias vuelven a dejar afectaciones en municipios de Hidalgo
Asegura Trump que la inmigración es la principal causa de disfunción social en EEUU
México registra cerca de 15 mil 500 nuevos casos de VIH en 2025
Transportistas y agricultores llegan a acuerdo con el gobierno y liberan carreteras
Comentarios