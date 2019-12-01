Transportistas y agricultores llegan a acuerdo con el gobierno y liberan carreteras

Transportistas y agricultores llegan a acuerdo con el gobierno y liberan carreteras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:30:21
Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que tras la última reunión con transportistas y agricultores se llegó a un acuerdo por lo que se retiraron los bloqueos en las carreteras de distintos estados del país.

Según la dependencia federal, durante el encuentro presentó los programas y acciones institucionales que el Gobierno de México aplicará en diversas entidades para atender las inquietudes del sector.

Asimismo, detalló que como parte de los acuerdos, se instalaron tres mesas de trabajo especializadas: una enfocada en temas de seguridad en carreteras; otra para revisar dudas respecto a la legislación en materia hídrica; y una más centrada en asuntos relacionados con el campo.

La Segob indicó que los representantes de los grupos inconformes se comprometieron a liberar de manera inmediata las vías que permanecían bloqueadas, con el objetivo de restablecer el libre tránsito y permitir el paso de servicios de emergencia.

