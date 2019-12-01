Se registra incendio en la cocina del Hotel Alameda de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Se registra incendio en la cocina del Hotel Alameda de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 17:52:41
Morelia, Michoacán, aa 8 de febrero de 2026.- Un saldo de daños materiales, fue el que dejó un incendio registrado en el área de cocina del Hotel Alameda de esta ciudad capital del estado; las causas del siniestro podrían haber sido una fuga de gas LP.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido hotel, ubicado en la avenida Madero Poniente en el primer cuadro de la ciudad, se estaba registrando un incendio.

Al sitio se trasladaron elementos de los cuerpos de Bomberos, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró sofocar el fuego mismo que sólo dejó daños materiales, mismo que habría sido causado por una fuga de gas LP.

Noventa Grados
