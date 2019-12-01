Sinergia cumple orden de aprehensión en contra de José “N”, emitida en el estado de Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 18:29:31
Querétaro, Querétaro, a 8 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, a través de la Policía de Investigación del Delito, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de robo equiparado, en atención a una solicitud de colaboración interinstitucional realizada por autoridades del estado de Guanajuato.

La detención se llevó a cabo el 20 de enero de 2026, en la colonia San Pedrito Peñuelas, en el municipio de Querétaro, por elementos de la PID. Tras la detención, se realizaron los trámites correspondientes para la puesta a disposición y entrega del detenido a la Fiscalía del estado de Guanajuato, autoridad que continuará con el procedimiento legal en el ámbito de su competencia.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro refrenda su compromiso con la coordinación interinstitucional, fortaleciendo los mecanismos de colaboración con otras entidades federativas para el combate a los delitos y el cumplimiento de mandatos judiciales, en beneficio de la legalidad y el acceso a la justicia.

