A la fuga", el hermano de Antonio Ixtláhuac tras agredir a un activista en Zitácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 12:31:32

Morelia, Michoacán, 07 de febrero de 2026.- Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, se encuantra prófugo luego de agredir al activista Raúl Ocelotl durante una transmisión en vivo en la Feria de Zitácuaro.

El activista y dirigente local del PRI acudió a dar voz a 80 meseros engañados por los organizadores de la feria, les habían prometido trabajo y al llegar a realizar sus actividades, la sorpresa fue que sus lugares ya eran ocupados por otras personas.

Durante los reclamos de meseros Raúl Ocelotl inició una transmisión en redes sociales para informar a sus seguidores la serie de irregularidades que se hacen en esta feria, sin embargo fue agredido de manera cobarde por el hermano del alcalde de Zitácuaro, Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela.

Tras los golpes el activista acudió a la Fiscalía Regional para denunciar la cobarde agresión.

De manera extraoficial se tiene el dato que Juan de Dios está prófugo para evitar la justicia, además que su hermano el alcalde de Zitácuaro, Antonio lo solapa y no ha dado postura de esta golpiza propina al civil.

Los hermanos Ixtláhuac Orihuela han estado envueltos en escándalos y señalamientos sospecha de tener vínculos con la delincuencia organizada, sin embargo siguen sus actividades bajo la impunidad.

El edil de Zitácuaro fue señalado por manejos indebidos de la administración, creado en las filas priista hasta que decidió traicionarlos y cambiarse de partido por conveniencia propia.

La dirigencias estatal del PRI, señaló en un comunicado que la federación debe investigar a los hermanos Orihuela por vínculos con personas fuera de la ley.

"En Zitácuaro es un secreto a voces: los hermanos Ixtláhuac Orihuela actúan como una mafia y están coludidos con el crimen organizado, por eso les incomodan las denuncias públicas hechas por nuestro compañero Raúl Ocelotl. No es casualidad que trabajadores michoacanos sean desplazados por personas provenientes de Jalisco. Antonio y Juan de Dios deben ser investigados por las autoridades federales"

Hasta el momento las autoridades investigadoras continúan con los trabajos de campo de este ataque.