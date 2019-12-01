Quitan a la vida a dos personas en la colonia Miguel Hidalgo de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 17:25:44
Zamora, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, alias “La Meche” y alias “El Goku”, fueron asesinados a balazos en el interior de su domicilio de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de un domicilio ubicado en la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una mujer y un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de quienes fueron identificados como alias “La Meche” y alias “El Goku”, quienes estaban maniatados y presentaban huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

