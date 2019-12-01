Morena, PRI y PAN "pactan" en Nuevo León para frenar ola naranja de Samuel García y Mariana Rodríguez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 12:10:09

Monterrey, Nuevo León, 8 de febrero del 2026.— Los partidos Morena, PRI y PAN acordaron conformar una alianza política en el Congreso local con el objetivo de limitar el margen de acción del gobernador de Nuevo León, Samuel García, particularmente en temas clave como el presupuesto estatal.

De acuerdo con fuentes legislativas, la coalición busca frenar el posicionamiento político del mandatario estatal y tomar control de decisiones estratégicas relacionadas con la asignación de recursos, en un momento considerado crítico para el desarrollo de programas sociales y obras de infraestructura en la entidad.

La alianza entre fuerzas tradicionalmente rivales y contrarias responde a la intención de establecer contrapesos al Ejecutivo estatal, ante desacuerdos sobre el manejo financiero y la conducción política del gobierno encabezado por Samuel García.

Este bloque legislativo pretende incidir de manera directa en la aprobación del presupuesto, lo que podría impactar proyectos prioritarios impulsados por el gobernador, así como redefinir el rumbo político del estado en los próximos meses.