Choque entre una cuatrimoto y una camioneta en la Morelia-Pátzcuaro, deja tres heridos graves

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 18:01:42

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- Un saldo de tres jóvenes heridos de gravedad, fue el que dejó el choque de la cuatrimoto en que viajaban las víctimas, contra una camioneta, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la Estación Juácaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres jóvenes de entre 13 y 14 años de edad, los cuales fueron llevados a un hospital bajo código rojo (graves).

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.