Entregan reconocimiento “Sentimientos de la Nación” a 16 agentes y tres fiscalías de la FGE por su destacada labor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:00:52

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) entregó el reconocimiento “Sentimientos de la Nación” a 16 agentes del Ministerio Público y tres Fiscalías en el marco del Día Nacional del Ministerio Público, ceremonia encabezada por el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho, Israel Vega Rodríguez, quien destacó la importancia de realizar investigaciones contundentes y garantizar un trato digno a las víctimas del delito.

Sobre el particular se informó que en su mensaje, Vega Rodríguez reconoció el esfuerzo, la dedicación y los sacrificios que implica la labor ministerial, al señalar que procurar justicia exige preparación, honestidad y capacidad para tomar decisiones responsables.

Asimismo, hizo un llamado a seguir entregando lo mejor de cada quien para favorecer las labores de procuración de justicia, resaltando la importancia de reconocer lo que se hace bien para obtener más y mejores resultados en favor de la ciudadanía que demanda acciones concretas contra la delincuencia en la entidad.

Entre las y los agentes reconocidos se encuentran Jessica Paola Guido Medina, Arturo Villar Mendoza, Ammi Eunice Santiago Guerrero y Enrique Téllez Flores, adscritos a Fiscalías que integran la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto.

De la Vicefiscalía de Operaciones y Coordinación Territorial fueron distinguidos Mariel Rico Cruz, María Rosaura González Bucio, Alejandro Ballesteros Castellanos y Raúl Carbajal Álvarez; mientras que, de la Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación, recibieron el reconocimiento Carmelita Niniz Morales y Yulicia Verduzco Almanza.

Por parte de la Vicefiscalía de Derechos Humanos fueron galardonados Naomi Jiménez Leyva y Mauricio García Molina; en tanto que, de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, se reconoció a Ybereth Mintzit Moreno Osorio y Eduardo Sánchez Salazar.

Asimismo, José Alejandro Armas Zúñiga, de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, y Mayte Gregorio Lepiz, de la Fiscalía Regional de Zamora, recibieron mención honorífica por su destacado desempeño.

En la categoría institucional, fueron distinguidas la Fiscalía Regional de Zamora, la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso y la Fiscalía de Asuntos Especiales, por el trabajo desarrollado en sus respectivas áreas.

Durante el encuentro, el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez, destacó que este reconocimiento constituye un estímulo para fortalecer el desempeño ministerial y consolidar una procuración de justicia eficaz, cercana a la ciudadanía y comprometida con las víctimas.

Por su parte, Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, resaltó la coordinación entre ambas instituciones para fortalecer la confianza ciudadana, mientras que Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Gobierno del Estado, subrayó la importancia de brindar atención especializada a las víctimas con profesionalismo y sensibilidad.

En representación de las y los galardonados, José Alejandro Armas Zúñiga agradeció la distinción y refrendó el compromiso de continuar trabajando con integridad en la defensa de los derechos de quienes acuden a la institución en busca de justicia.

Finalmente, el Encargado de Despacho instruyó al personal a seguir redoblando esfuerzos para garantizar que cada víctima sea atendida con profesionalismo, dignidad y con estricto apego a sus derechos humanos para garantizar que quien acuda a esta institución pueda acceder de manera efectiva a la justicia.