Titulares de Seguridad estatal se reúnen para fortalecer mecanismos de cooperación

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- Los y las titulares de las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) de las 32 entidades del país se reunieron para fortalecer la coordinación en la materia.
Lo anterior en el Encuentro Nacional de Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública en la Ciudad de México, el cual fue liderado por Marcela Figueroa Franco, directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el evento, la funcionaria federal enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para consolidar las estrategias de seguridad en todo el país.
Figueroa Franco señaló que las reformas en seguridad pública permitirán una mejor revisión y aplicación de los recursos federales, además de fortalecer el desarrollo de las instituciones de seguridad.
De igual forma, subrayó la relevancia de la capacitación y profesionalización del personal a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, a fin de dignificar y reconocer la labor policial.
Cabe señalar que, en el encuentro se presentaron los avances y lineamientos clave para la política nacional de seguridad:
- Dulce Claudia Colín Colín, directora general de Planeación, expuso los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la implementación de acuerdos a nivel local, así como el modelo y lineamientos de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2025.
- Alí López Castellanos, director general de Vinculación y Seguimiento, presentó los criterios y lineamientos para la distribución, administración y verificación de los fondos federales FASP, el Fondo de Fortalecimiento a la Inversión Pública (Fofisp) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).