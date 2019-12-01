Titulares de Seguridad estatal se reúnen para fortalecer mecanismos de cooperación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 08:08:41

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- Los y las titulares de las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) de las 32 entidades del país se reunieron para fortalecer la coordinación en la materia.

Lo anterior en el Encuentro Nacional de Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública en la Ciudad de México, el cual fue liderado por Marcela Figueroa Franco, directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el evento, la funcionaria federal enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para consolidar las estrategias de seguridad en todo el país.

Figueroa Franco señaló que las reformas en seguridad pública permitirán una mejor revisión y aplicación de los recursos federales, además de fortalecer el desarrollo de las instituciones de seguridad.

De igual forma, subrayó la relevancia de la capacitación y profesionalización del personal a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, a fin de dignificar y reconocer la labor policial.

Cabe señalar que, en el encuentro se presentaron los avances y lineamientos clave para la política nacional de seguridad: