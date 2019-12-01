Encuentran fosa clandestina con seis cuerpos en Paraíso, Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 14:43:30
Paraíso, Tabasco, a 18 de febrero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), informó sobre el hallazgo de una fosa clandestina en la que se encontraban los cuerpos de al menos seis víctimas.

El lugar fue localizado en  un predio ubicado en el municipio de Paraíso, por lo que se desplegó una movilización por parte de fuerzas de seguridad, quienes de inmediato acordonaron el área.

Además, las autoridades estatales indicaron que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de la entidad, ya realizan trabajos de investigación.

“En el lugar, con una extensión aproximada de 75 metros, fue delimitada el área tras la localización de un sitio de inhumación clandestina, donde se recuperaron seis cuerpos”, se apuntó por medio de un comunicado.

Igualmente, la FGE dio a conocer que los restos humanos tendrían una antigüedad estimada de entre tres y cinco años.

