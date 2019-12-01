Tiroteo en iglesia de EE.UU. deja dos personas sin vida y ocho heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 18:42:04

Michigan, EUA, a 28 de septiembre del 2025. - Dos personas perdieron la vida en un tiroteo este domingo 28 de septiembre del 2025 dentro de una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, Estados Unidos, y otras ocho resultaron heridas, algunas en estado crítico, según informaron fuentes policiales.

Las autoridades comentaron que el atacante era un hombre de 40 años de la localidad de Burton, también en el mismo estado, pero aún se desconoce su nombre.

"Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena", declaró el jefe de Policía de la localidad, William Renye.

Lo sucedido pasó luego de que un hombre estrellara su coche contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días antes de abrir fuego contra los feligreses, tras lo cual la prendió en llamas.

El hecho se une a la lista de sucesos fatídicos que atormentan la nación estadounidense. Al 27 de agosto, se registraron casi 300 tiroteos con más de 4 fallecidos. Actualmente, el país denominado "americano" sufre un debate interno sobre su segunda enmienda, que refiere al uso de armas por la población.

La Segunda Enmienda fue redactada en un contexto histórico independentista y con muchos conflictos bélicos; sus defensores han comentado el derecho a la vida y a su legítima defensa, además de ser un contrapeso al gobierno. Sus opositores alegan la seguridad colectiva, así como la conexión entre el fácil acceso y la alta tasa de violencia armada.