Testimonio clave apunta a “El Sapo” como figura de confianza para heredar mando del "Mencho"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:56:14

Guadalajara, Jalisco, 6 de marzo del 2026.- Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido con los alias de “El Sapo” o “El 090”, es señalado dentro de una investigación federal como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATAJAL/0001023/2024 de la Fiscalía General de la República, citada por el medio de comunicación Reforma, un testigo protegido identificó a Mendoza Gaytán como el perfil con mayores posibilidades de asumir el control del grupo criminal en caso de la ausencia de “El Mencho”.

El informante, identificado con el nombre clave “Piscis”, aseguró haber pertenecido al Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y posteriormente haber trabajado como escolta personal de “El 090”.

En sus dichos, afirmó que dentro del grupo criminal se le considera una figura de extrema confianza para el "Mencho", lo que lo colocaría por encima de otros mandos visibles de la organización.

Según el testimonio, Mendoza Gaytán es descrito como uno de los operadores más violentos del grupo. El testigo relató además que mantiene un perfil hermético y evita utilizar teléfonos celulares, optando por comunicarse únicamente mediante intermediarios cercanos.

Esta forma de operación, de acuerdo con la investigación, responde a estrictas reglas internas dentro de la organización, donde cualquier filtración de información o traición puede derivar en represalias severas, incluso contra familiares de quienes revelen información clave.