Presunto responsable de abusar sexualmente de un empleada de intendencia, es vinculado a proceso en Gabriel Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 15:31:45

Gabriel Zamora, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de un hombre, presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de una empleada de intendencia.

Sobre al particular se informó que con base en lo recabado en las investigaciones, el 8 de noviembre de 2021, la mujer realizaba sus labores cotidianas en la oficina en la que se encontraba Juan “N”, quien la tocó sin su consentimiento.

El hecho fue reclamado por la trabajadora, quien denunció lo ocurrido ante la Fiscalía Regional que reunió datos de prueba de la posible participación de Juan “N” en el delito, quien fue conducido ante un Juez de Control mediante citación.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a procesó; le fijó medidas cautelares y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de mantener acciones firmes, para que ningún acto que atente contra la libertad, seguridad e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres michoacanas quede sin ser castigado.