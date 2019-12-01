FGR inicia carpeta de investigación por oponerse a que se realicen trabajos públicos de salud en Morelia y Zinapécuaro, Michoacán 

Zitácuaro, Michoacán, a 6 de marzo 2026.- Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, iniciaron carpetas de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión del delito de impedimento a que se presten servicios públicos de salud.



De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Servicios de Salud IMSS Bienestar interpuso denuncias ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado que un grupo de personas impidieron trabajos públicos y prestaciones de servicios de salud, al tomar las instalaciones de los Centros de Salud de Morelia y Zitácuaro.



La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de las indagatorias para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito que se investiga en la carpeta de investigación.



La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.