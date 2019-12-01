Aseguran almacén de huachicol en Compostela, Nayarit

Aseguran almacén de huachicol en Compostela, Nayarit
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 14:52:22
Compostela, Nayarit, a 6 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal aseguró un inmueble ubicado en Compostela, Nayarit, que era utilizado por la delincuencia organizada como almacén de combustible robado, también conocido como “huachicol”.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un operativo en la comunidad de La Peñita de Jaltemba.

En dicho sitio localizaron con un dron, un predio utilizado para almacenar combustible presuntamente obtenido de manera ilegal.

En el lugar las autoridades aseguraron el inmueble, un autobús, una camioneta Urban y un semi-remolque cisterna que contenía combustible.

