Reportan enfrentamiento armado entre Marina y civiles en la carretera Las Cañas – Arteaga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 14:25:33

Arteaga, Mich., a 6 de marzo de 2026.— Un nuevo episodio de violencia se registró este viernes en la región serrana de la costa michoacana, de acuerdo con reportes sobre un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y presuntos civiles armados sobre la carretera libre Las Cañas–Arteaga, una vía estratégica que conecta la sierra con el corredor hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos entre habitantes y transportistas de la zona, el intercambio de disparos ocurrió durante la mañana del viernes, cuando fuerzas federales que realizaban recorridos de seguridad fueron agredidas por sujetos armados que operan en la región.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el saldo del presunto enfrentamiento.

Zona estratégica del crimen organizado

La carretera Las Cañas – Arteaga es considerada una ruta clave para el trasiego de drogas y el movimiento de grupos armados, ya que conecta la sierra de Michoacán con la autopista Siglo XXI y el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos logísticos del narcotráfico en el Pacífico mexicano.

En las últimas semanas, la región ha sido escenario de diversos operativos federales. A finales de febrero, elementos de la Marina repelieron otra agresión armada en el municipio de Arteaga, asegurando armamento de alto calibre, vehículos y droga.

Días después, fuerzas navales también destruyeron un plantío de más de 22 mil plantas de marihuana localizado en una zona serrana del mismo municipio, como parte de las operaciones contra estructuras del crimen organizado.

Los recientes enfrentamientos se producen en medio de un clima de alta tensión entre grupos criminales en el país, tras los operativos federales que han golpeado a organizaciones del narcotráfico y que, según analistas de seguridad, han provocado reacomodos violentos en territorios estratégicos.

Arteaga, enclavado entre la Tierra Caliente y la costa michoacana, ha sido históricamente un territorio disputado por grupos armados debido a su geografía montañosa y a su cercanía con rutas de tráfico hacia el Pacífico.

Mientras autoridades federales mantienen presencia en la zona, habitantes y transportistas continúan reportando movimientos de seguridad y tensión en la carretera, una de las principales arterias que atraviesan la sierra del estado.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades federales no habían emitido un comunicado oficial sobre el enfrentamiento registrado este 6 de marzo.