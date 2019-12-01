¿Te amenazan por teléfono para exigir dinero? Guardia Civil alerta sobre señales de extorsión en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:20:06

Morelia, Michoacán, 25 de octubre de 2026.- Las llamadas en las que exigen depósitos inmediatos, amenazan con hacer daño a familiares o prohíben colgar pueden ser señales de una posible extorsión. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, llama a la población a mantener la calma y verificar la información antes de realizar cualquier pago.

Frases como “deposita ahora”, “no cuelgues” o “tienes cinco minutos” buscan generar miedo y presionar a las personas para que actúen sin comprobar si la amenaza es real.

Ante una llamada sospechosa, las autoridades recomiendan no proporcionar datos personales, evitar transferencias de dinero y terminar la comunicación si es seguro hacerlo. Si el supuesto riesgo involucra a un familiar, es importante contactarlo directamente mediante un número conocido y avisar a una persona de confianza.

También se aconseja no devolver la llamada al número sospechoso y conservar los datos disponibles para reportar el incidente.

La Unidad Antiextorsión recuerda que el 089 está disponible para denunciar de manera anónima posibles casos de extorsión. Si existe peligro inmediato para la integridad de una persona, se debe llamar al 911.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no ceder ante las amenazas y a verificar cualquier información antes de entregar dinero.