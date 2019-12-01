Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:08:26

Peribán, Michoacán, a 26 de noviembre 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se logró la detención de ocho personas y el aseguramiento de un importante arsenal, ello tras repeler una agresión armada en los límites de Michoacán y Jalisco.

Sobre el particular se informó que en labores de vigilancia y prevención del delito en la zona limítrofe del municipio de Peribán, los agentes detectaron a un grupo de personas armadas que se trasladaban a bordo de varios vehículos, por lo que implementaron un dispositivo de seguridad.

En el lugar los civiles realizaron disparos de arma de fuego contra los efectivos estatales y federales, quienes repelieron la agresión y lograron detener a siete hombres y una mujer.

Derivado de esta intervención, fueron aseguradas 20 armas de fuego, 158 cargadores, más de 5 mil 500 cartuchos de diversos calibres, una granada de fragmentación, cinco chalecos tácticos, un portacargadores y tres camionetas, dos de estas con reporte de robo.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.