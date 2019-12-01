Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 09:55:21

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 26 de noviembre 2026.- Elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizaron en calidad de abandono, un vehículo que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, dentro del cual se hallaron cartuchos útiles y cargadores.

Al respecto se informó que agentes de las referidas corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en caminos de esta municipalidad.

En un momento determinado en la brecha que conduce a la localidad de La Laguna, localizaron un vehículo abandonado el cual presentaba impactos de bala.

Fue al llevar a cabo una revisión en el interior de la unidad se encontraron 90 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros y 17 calibre 7.62 x 51 milímetros*, además de 11 cargadores para el primer calibre y dos para el segundo.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.