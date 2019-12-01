Tapizan catedral y calles de Zamora con mantas: Acusan al alcalde Carlos Soto de encubrir a mandos policiacos al servicio del crimen en Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 09:00:25

Zamora, Mich., a 22 de agosto de 2025.- En múltiples puntos de la ciudad de Zamora aparecieron este viernes mantas contra el gobierno del alcalde Carlos Soto y mandos de seguridad a quienes acusan de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Las mantas fueron colocadas en sitios altamente visibles y transitados del municipio, destacando una lona colocada en la reja de la Catedral de Zamora, el punto más icónico de la demarcación.

Las mantas apuntan al comisario regional de la Guardia Civil, Hugo Adrián Sánchez y al director de seguridad pública municipal, por abusar de sus funciones y estar ligados al crimen organizado.

Asimismo, acusan al gobierno de Carlos Soto de sostener a estos funcionarios en sus puestos.

Las mantas fueron retiradas tan pronto como se detectaron, desconociéndose el paradero de los autores.

Este hecho se suma a la detención del exdirector de seguridad pública municipal de Zamora, a inicios del mes, señalado por liderar un brazo operativo del crimen organizado en el Valle de Toluca, Estado de México. Durante tres años, por omisión o colusión del gobierno del alcalde zamorano Carlos Soto, el mando policiaco se enriqueció a la vez que la ciudad se mantenía como una de las más violentas de México y del mundo, por la alta tasa de homicidios ligada a la activa presencia de la delincuencia en esa demarcación.

El detenido es Eduardo Alberto Álvarez Estrada, alias “El Alfa”, quien hasta julio de 2024 era director de Seguridad Pública de Zamora.