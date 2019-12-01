Suspenden vuelos en el AIQ por avería en avión 

Suspenden vuelos en el AIQ por avería en avión 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 20:00:24
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) tuvo que suspender actividades en sus pistas por la avería en una aeronave, a la cual se le ponchó un neumático cuando aterrizó.

De acuerdo a la información, se indicó que la pista del Aeropuerto permaneció cerrada por 90 minutos aproximadamente, por lo que algunos vuelos tuvieron que ser desviados y otros suspendidos.

Explicaron que el avión que presentó la falla, solo iba con la tripulación, ya que se dirigía a una chequeo de mantenimiento, y al tocar tierra se reventó uno de sus neumáticos.

