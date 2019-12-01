Supervisa la FGE Michoacan a las Fiscalías Regionales

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones que den certeza al actuar de las Fiscalías Regionales y áreas especializadas, para asegurar un servicio digno, eficiente, transparente y con estricto apego a los derechos humanos, La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, dio inicio a una jornada de supervisión con el objetivo de verificar el cumplimiento de las circulares emitidas por el Fiscal General, Carlos Torres Piña, particularmente aquellas relacionadas con el uso adecuado y reglamentario de los vehículos oficiales.

Sobre el particular se informó que en esta primera jornada, se visitaron diversas sedes de la institución, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Morelia, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, la Fiscalía Regional de Morelia, la Fiscalía Regional de Uruapan, así como las agencias del Ministerio Público de Ario, Tancítaro, Hidalgo, Los Reyes y Tacámbaro.

El personal de la Fiscalía de Asuntos Internos supervisó que las unidades oficiales cuenten con el balizado correspondiente, porten placas visibles y mantengan cristales sin polarizado, en cumplimiento de las disposiciones vigentes. En los casos donde se detectó la presencia de polarizado, se instruyó el retiro inmediato del mismo.

En ese sentido, se acordó establecer un seguimiento permanente a esta supervisión, en coordinación con los enlaces administrativos de cada región, con el fin de gestionar los recursos necesarios para garantizar el balizado de todas las unidades oficiales.

Además de la inspección vehicular, durante las visitas se brindó acompañamiento y asesoría a personas usuarias, y se supervisó el desempeño del personal en sus funciones, así como el cumplimiento a las disposiciones emitidas, asegurando un servicio digno, eficiente, transparente y con estricto apego a los derechos humanos.