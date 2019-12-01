Suman 8 detenidos por red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo; hay otros 17 sospechosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 12:20:53

Tulum, Quintana Roo, a 18 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que hay ocho personas detenidas por el caso de la red de huachicol fiscal ligada al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

En ese sentido, el funcionario federal aseguró que las capturas se dieron gracias a una investigación de un año realizada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe recordar que el pasado 16 de julio, la titular del Ministerio Público, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que aún hay 17 órdenes de aprehensión por cumplimentar en ese caso.

Además, el secretario García Harfuch mencionó que el combustible ingresaba a territorio nacional desde Estados Unidos, y la red criminal se apoyaba en la empresa Ingemar, la cual declaraba sólo 10% de la capacidad real del ferrotanque.

También se reveló que los ocho sospechosos rindieron su declaración ante la FEMDO, en la Ciudad de México.