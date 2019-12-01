Detiene la Policía Morelia a dos hombres por presunto robo con violencia a comercio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 14:35:13

Morelia, Michoacán, a 18 de julio 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por Agentes de Policía Morelia, se logró la detención de dos individuos por su presunta participación en el robo con violencia a una tienda Oxxo en la colonia Lomas del Tecnológico.

Sobre el particular se informó que los oficiales recibieron un reporte vía C4 sobre un asalto en la sucursal ubicada en dicha colonia.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos habrían sustraído $1,210 en efectivo y un dispositivo GPS marca Icodus, amenazando a personal con un arma de fuego.

Gracias al trabajo de seguimiento, se logró ubicar a los presuntos responsables en la colonia Santiaguito.

En el lugar fueron asegurados dos masculinos que coincidían con las características reportadas. Al momento de la detención intentaron huir y opusieron resistencia.

Durante la inspección les fueron asegurados: un objeto con características de arma de fuego artesanal; el efectivo y el dispositivo GPS robado; un arma punzocortante tipo cuchillo y dos teléfonos celulares.

Además, al llegar al sitio, la encargada de la tienda los identificó como los autores del robo.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Municipal para su certificación médica, quedando posteriormente a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en donde se determinará su situación jurídica.