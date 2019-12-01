Hallan cadáver en la Santos Degollado, de Celaya, Guanajuato

Hallan cadáver en la Santos Degollado, de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 12:07:24
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Celaya, Guanajuato, a 18 de julio 2026.- Habitantes de la colonia Santos Degollado, más conocida como El Becerro, en Celaya, Guanajuato, fueron sorprendidos por el hallazgo de un cuerpo sin vida en la vía pública. 

Los hechos se registraron la mañana de este sábado en la calle Miguel Hidalgo, a espaldas de un salón de fiestas, lugar a donde se desplazaron elementos policiacos y socorristas. 

En el sitio confirmaron la presencia del cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un masculino ,que estaba sobre la banqueta y que vestía pantalón de mezclilla color azul, sin camisa.

Por los hechos colocaron cinta amarilla dando parte a la Fiscalía del Estado, quienes minutos después llegaron a la escena para ser procesada en coordinación con agentes de investigación criminal y peritos. 

De acuerdo al procedimiento en la zona determinarán mecánica de los hechos e identidad de la víctima quien se encuentra hasta el momento sin datos generales.

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