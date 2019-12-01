Suman 15 motociclistas fallecidos en accidentes durante 2026 en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 18:20:21

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- Con base en reportes periodísticos, durante 2026 suman ya 15 motociclistas fallecidos en accidentes registrados en la ciudad de Morelia. El recuento por mes es el siguiente: enero, dos; febrero, uno; marzo, dos; abril, tres; mayo, dos; junio, tres; y julio, dos.

El recuento anual comenzó con dos personas fallecidas en enero, en distintos percances. El 1 de enero, una motociclista murió tras ser atropellada sobre la carretera Morelia-Salamanca. Posteriormente, el 25 de enero, un motociclista perdió la vida presuntamente al caer de su unidad sobre la avenida Acueducto.

El 9 de febrero, un motociclista murió al chocar contra un árbol sobre la avenida Morelos Norte, en la colonia La Soledad.

El 10 de marzo, dos motociclistas perdieron la vida en distintos accidentes: uno tras derrapar sobre la avenida Periodismo y otro al chocar contra un camión en la avenida C5, en Villas del Pedregal.

El 20 de abril, un motociclista murió en un choque entre un vehículo y una motocicleta sobre la autopista Morelia-Pátzcuaro. El 25 de abril, un joven falleció en un hospital tras accidentarse en el Libramiento Poniente y, ese mismo día, otro motociclista murió tras derrapar sobre la carretera Chiquimitío-Torreón Nuevo.

El 14 de mayo, Pedro H., de aproximadamente 54 años de edad, quien conducía una motocicleta Ducati negra con detalles en plata y rojo, con placas L9D47U, perdió la vida al accidentarse sobre el Libramiento Sur de Morelia.

El 30 de mayo, José C. falleció al accidentarse con su motocicleta en la tenencia de Santiago Undameo.

El 14 de junio, Luis Leonardo “N”, de 8 años de edad, murió al accidentarse en la cuatrimoto en la que viajaba sobre la avenida Fray Antonio de San Miguel.

El 22 de junio, Fabián “N”, de 18 años de edad, murió al accidentarse con su motocicleta sobre la avenida Morelos Norte, en el Centro de la ciudad.

El 23 de junio, Paulina Fernanda “N”, de 26 años, perdió la vida al chocar la motocicleta que conducía contra uno de los arcos de la avenida Acueducto.

El 9 de julio, Óscar Daniel B., de 40 años de edad, murió tras accidentarse en la motocicleta en la que viajaba sobre el Periférico, a la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres.

El 17 de julio, un repartidor de aplicación perdió la vida tras chocar contra un automóvil sobre el Libramiento Norte de la ciudad.