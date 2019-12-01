Hombre pierde la vida en la avenida Constituyentes de la capital queretana

Hombre pierde la vida en la avenida Constituyentes de la capital queretana
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Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 18:46:00
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Querétaro, Querétaro, a 17 de julio de 2026.- Servicios de emergencias, se movilizaron a la avenida Constituyentes, en donde se reportó que una persona se encontraba inconsciente, a la altura de la Alameda.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó que una persona se había desvanecido, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar, Bomberos de Querétaro, Protección Civil, así como paramédicos del CRUM.

Una vez en el lugar, comenzaron las maniobras, para reanimar a la persona, desafortunadamente, tras varios minutos de reanimación, no lograron regresar los signos vitales.

La zona fue acordonada por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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