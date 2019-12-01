Fiscalía de Querétaro ejecuta 10 cateos en la capital; detienen a cinco personas y aseguran cuatro inmuebles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 18:32:38

Querétaro, Qro., 17 de julio de 2026.- Como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado ejecutó 10 diligencias de cateo en distintos inmuebles del municipio de Querétaro.

Las intervenciones se desarrollaron en las colonias Leyes de Reforma, Amalia Solórzano, Real de España, San José el Alto, Loma Bonita, Santa Mónica, Menchaca y Cerrito Colorado, encabezadas por personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, Gabinete de Seguridad: Guardia Nacional y Ejército Mexicano; así como la Policía Municipal de Querétaro.

Como resultado de los operativos fueron detenidas cinco personas y cuatro inmuebles quedaron asegurados para continuar con los actos de investigación correspondientes. Asimismo, se localizaron diversas bolsas y envoltorios con sustancias cristalinas, granuladas, en polvo y vegetal verde y seco con características propias de metanfetamina, marihuana y cocaína.También fueron asegurados 51 cartuchos, diversas básculas grameras, bolsas utilizadas para la dosificación de sustancias; así como dinero en efectivo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, mientras que los indicios asegurados serán sometidos a los análisis periciales correspondientes para determinar su composición y peso exacto.