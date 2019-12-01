Persecución policial en Paseo Constituyentes, en Corregidora, deja seis detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 19:01:10

Corregidora, Querétaro, 17 de julio de 2026.- Una importante movilización policial, se registró la tarde de este viernes, en la avenida Paseo Constituyentes, luego de la detención de seis personas, tras una persecución policial.

Fue a la altura de plaza Citadina, en el municipio de Corregidora, en donde policías municipales, interceptaron a un auto, el cual contaba con reporte de robo.

Previamente, al conductor le marcaron el alto, sin embargo, hizo caso omiso, lo que dio inicio a una persecución policial, la cual terminó en la zona en mención.

No obstante, en la intervención, el conductor del auto robado, perdió el control, lo que derivó que chocará contra otro vehículo, en el carril de contraflujo.

En la zona, servicios de emergencias, auxiliaron a los lesionados, y descartaron que alguno presentara heridas graves.

Las personas detenidas y el vehículo robado, fueron asegurados por las autoridades y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.