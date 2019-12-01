Doble accidente colapsa la autopista México- Querétaro, a la altura del Monumento a Conin 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 18:28:41

El Marqués, Querétaro, a 17 de julio de 2026.- Este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a la autopista federal 57 México- Querétaro, en donde se reportó un doble hecho de tránsito, que dejó como saldo, severos daños materiales y al menos una persona herida.

Fue a la altura del Monumento a Conin, en dirección a Querétaro, en donde se registró la colisión de dos vehículos y posteriormente el choque de un tráiler contra un auto.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, valoraron a una mujer y posteriormente determinar su traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual causó una severa carga vehicular.