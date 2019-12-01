Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo

Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:17:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 30 de diciembre 2025.- Un total de 10 personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025, informó la viuda de edil, Grecia Quiroz García.

Según la ahora presidenta municipal del municipio, que citó información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el sujeto detenido más recientemente habría participado en un grupo de mensajería instantánea utilizado por una presunta red de sicarios vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización señalada como autora intelectual y material del homicidio.

“Hasta ahorita lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más, que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp; yo no he tenido hasta el momento un acercamiento con el fiscal”, señaló la munícipe.

Cabe mencionar que de todos los detenidos, siete eran escoltas del exalcalde y enfrentan cargos por homicidio por omisión, por lo que permanecen en prisión preventiva oficiosa.

Dichas personas fueron identificadas como Alejandro “N”, Demetrio “N”, Omar “N”, Guillermo “N”, Omar Osvaldo “N”, Monserrat “N” y Mario Alberto “N”.

De igual forma, la dependencia estatal mantiene una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y entonces jefe de escoltas de Manzo Rodríguez, quien logró evadir el operativo realizado para la detención del personal de seguridad del edil.

Los otros dos detenidos son Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”, y Jaciel Antonio “N” conocido como “El Pelón”, identificados como presuntos integrantes del CJNG.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaban en su automóvil de lujo cuando fueron atacados a tiros en la Ciudad de México; hay un muerto y una mujer herida
Aseguran más de 70 mil litros de combustible en operativo contra el huachicol en Tabasco
Estados apuestan por robots y drones para reforzar la seguridad pública; Zacatecas y Chiapas encabezan modernización tecnológica
Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo
Más información de la categoria
Viajaban en su automóvil de lujo cuando fueron atacados a tiros en la Ciudad de México; hay un muerto y una mujer herida
Continúan hospitalizadas 36 personas tras accidente del Tren Interoceánico: Claudia Sheinbaum 
Claudia Sheinbaum aclara apoyo de 30 mil pesos a víctimas del Tren Interoceánico
Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo
Comentarios