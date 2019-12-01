Suman 10 detenidos por magnicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:17:59

Uruapan, Michoacán, a 30 de diciembre 2025.- Un total de 10 personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025, informó la viuda de edil, Grecia Quiroz García.

Según la ahora presidenta municipal del municipio, que citó información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el sujeto detenido más recientemente habría participado en un grupo de mensajería instantánea utilizado por una presunta red de sicarios vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización señalada como autora intelectual y material del homicidio.

“Hasta ahorita lo único que me han reportado es que detuvieron a una persona más, que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp; yo no he tenido hasta el momento un acercamiento con el fiscal”, señaló la munícipe.

Cabe mencionar que de todos los detenidos, siete eran escoltas del exalcalde y enfrentan cargos por homicidio por omisión, por lo que permanecen en prisión preventiva oficiosa.

Dichas personas fueron identificadas como Alejandro “N”, Demetrio “N”, Omar “N”, Guillermo “N”, Omar Osvaldo “N”, Monserrat “N” y Mario Alberto “N”.

De igual forma, la dependencia estatal mantiene una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, coronel del Ejército y entonces jefe de escoltas de Manzo Rodríguez, quien logró evadir el operativo realizado para la detención del personal de seguridad del edil.

Los otros dos detenidos son Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”, y Jaciel Antonio “N” conocido como “El Pelón”, identificados como presuntos integrantes del CJNG.