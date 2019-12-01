Abandonan cuerpos de seis personas privadas de la libertad en un bar de Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:57:35

Cintalapa, Chiapas, a 30 de diciembre 2025.- Los cuerpos de seis hombres que fueron privados de su libertad en un bar de Villaflores, Chiapas, la semana pasada, fueron abandonados en las calles del municipio de Cintalapa, en el mismo estado, informaron las autoridades.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, el hallazgo de las víctimas se dio en la comunidad de Santa Julia, perteneciente a la cabecera municipal mencionada.

“Derivado de un intenso operativo de búsqueda desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en la comunidad Santa Julia, en el municipio de Cintalapa, hace unos momentos se realizó el lamentable hallazgo de los cuerpos de seis personas del sexo masculino”, se indicó en un comunicado en redes sociales.

Cabe mencionar que, los seis cuerpos localizados son de un grupo de ocho hombres que el 27 de diciembre fue secuestrado tras un ataque armado a un par de bares de Villaflores.

Trascendió que entre los secuestrados estaban los dueños de los bares antes mencionados.

Además, se reportaron tres mujeres con lesiones por quemaduras, quienes recibieron atención médica y se encuentran estables.