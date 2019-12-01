Estados apuestan por robots y drones para reforzar la seguridad pública; Zacatecas y Chiapas encabezan modernización tecnológica

Zacatecas, Zacatecas, 30 de diciembre del 2025.- La seguridad pública en México atraviesa una nueva etapa impulsada por tecnologías avanzadas que hace pocos años parecían exclusivas de la ciencia ficción.
Zacatecas y Chiapas lideran este proceso con la incorporación de robots tácticos, drones y plataformas de inteligencia, herramientas que buscan fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones, proteger a los elementos en campo y mejorar la respuesta frente a la delincuencia organizada.
En el Estado de Zacatecas, el gobierno estatal presentó recientemente un robot táctico cuadrúpedo, conocido popularmente como “perro robot”, como parte de la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
Esta infraestructura forma parte de una inversión cercana a mil millones de pesos, destinada a potenciar la tecnología aplicada a la seguridad pública.
El robot, fabricado por la empresa china Hangzhou Yushu Technology Co., pertenece a la línea Unitree, diseñada para tareas tácticas, patrullaje y reconocimiento en terrenos complejos.
El dispositivo destaca por su capacidad para desplazarse en superficies irregulares, subir escaleras y operar bajo condiciones climáticas extremas.
Con un peso aproximado de 60 kilogramos, puede cargar hasta 20 adicionales y funcionar durante varias horas continuas.
Además, cuenta con cámaras de alta resolución, sensores de reconocimiento, radar láser y transmisión en tiempo real, lo que facilita enviar información precisa a los centros de mando.
Por su parte, Chiapas apuesta por una estrategia tecnológica enfocada en zonas de difícil acceso, especialmente en la región fronteriza.
El estado incorporó drones tácticos —algunos con capacidad para portar armamento— y un perro robot, como parte de un esquema más amplio que incluye unidades móviles blindadas, sistemas de comunicación avanzada y plataformas de análisis de datos en tiempo real.
Una de las piezas clave es la Unidad Kanan, un vehículo especializado que funciona como centro móvil de vigilancia y coordinación, capaz de integrar drones, cámaras de largo alcance y análisis de información para monitorear amplias zonas rurales y urbanas desde un solo punto.