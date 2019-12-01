En Torreón, Coahuila, joven ingresa a domicilio de su expareja y la ataca con arma blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:56:59

Torreón, Coahuila 30 de diciembre del 2025.— La mañana del domingo 28 de diciembre se registró un nuevo hecho de violencia contra la mujer en la colonia Amistad, luego de que una joven de 24 años fuera atacada con un arma blanca presuntamente por su expareja sentimental en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Los hechos fueron reportados al servicio de emergencias 911 alrededor de las 8:00 horas, donde se alertó que un hombre, aparentemente bajo el influjo de alguna sustancia ilícita, ingresó por la fuerza al domicilio de la víctima ubicado en la privada San Mateo y circuito Sesma González, para agredirla.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila, quienes atendieron a Selene Monserrat, de 24 años, con una herida de arma blanca en el brazo.

Tras estabilizarla, fue trasladada al Hospital General de Torreón para recibir atención especializada. De acuerdo con el parte médico preliminar, la lesión no pone en riesgo su vida.

Según las primeras versiones, el agresor habría atacado a la joven por motivos relacionados con una ruptura sentimental.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención del presunto responsable, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero y esclarecer completamente el caso.