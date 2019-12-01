Motociclista atropella a una menor en la localidad Jofrito de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 18:47:06

Querétaro, Querétaro, a 29 de octubre de 2026.- Una menor de aproximadamente 12 años de edad, resultó con heridas graves, luego de ser atropellada por un motociclista, cuando salía de la telesecundaria, ubicada en la localidad de Jofrito, Santa Rosa Jáuregui.

Fue en la calle Vicente Guerrero, en donde el motociclista, quien circulaba a exceso de velocidad, embistió a la menor, y posteriormente huyó con rumbo desconocido.

A la zona se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a la menor y posteriormente la trasladaron al hospital, en donde se reporta grave.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron al lugar, a tomar conocimiento y a realizar la búsqueda del responsable, quien desafortunadamente, no fue detenido.