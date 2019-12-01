Sujetos armados irrumpen en una escuela primaria en Tihuatlán, Veracruz; privan de la libertad a un empresario

Tihuatlán, Veracruz, a 3 de febrero de 2026.- Durante la mañana de este martes 3 de febrero, sujetos armados irrumpieron de manera violenta en una escuela primaria ubicada en el ejido Zacate Colorado, en el municipio de Tihuatlán, al norte del estado de Veracruz, donde privaron de la libertad a un empresario de la región.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, cuando se llevaba a cabo un acto cívico. De acuerdo con reportes preliminares, los agresores se llevaron a un hombre identificado como “El Jimmy” Martínez, ante la presencia de estudiantes y personal docente.

Tras el incidente, el grupo armado abandonó el plantel con rumbo desconocido, lo que motivó el aviso inmediato a las autoridades. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz acudieron al sitio y, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal, implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras que la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta del caso.

Como medida preventiva, directivos del plantel y padres de familia acordaron suspender por el resto del día las clases y actividades escolares.

De manera extraoficial, se menciona que “El Jimmy” sería propietario de un taller mecánico localizado sobre la carretera federal México–Tuxpan, cerca del lugar donde ocurrió el secuestro; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, que hasta ahora no han emitido un comunicado oficial al respecto.