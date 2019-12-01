Interceptan embarcación con combustible ilegal en costas de Michoacán; tres personas van a prisión preventiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 20:29:21

Morelia, Mich., a 3 de febrero de 2026.— Tres personas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva tras ser sorprendidas en posesión de una importante cantidad de combustible de procedencia ilícita, durante un operativo de vigilancia marítima frente a las costas de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos se registraron a aproximadamente 120 millas náuticas del puerto, donde elementos de la Secretaría de Marina Armada de Méxicodetectaron una embarcación que navegaba sin nombre ni matrículas visibles, lo que despertó sospechas.

Al realizar la inspección, las autoridades aseguraron mil 150 litros de gasolina, almacenados en 23 bidones de plástico, así como 19 bidones vacíos con capacidad para 50 litros cada uno, lo que apuntaría a una posible operación de traslado y distribución ilegal de hidrocarburo en altamar.

Los tripulantes, identificados como David “N”, Juan “N” y Lorenzo “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de Control especializado, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La FGR reiteró que el combate al tráfico ilegal de combustibles es una prioridad federal, particularmente en zonas estratégicas como el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado un punto clave para actividades marítimas y comerciales.