Interceptan embarcación con combustible ilegal en costas de Michoacán; tres personas van a prisión preventiva

Interceptan embarcación con combustible ilegal en costas de Michoacán; tres personas van a prisión preventiva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 20:29:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 3 de febrero de 2026.— Tres personas fueron vinculadas a proceso y enviadas a prisión preventiva tras ser sorprendidas en posesión de una importante cantidad de combustible de procedencia ilícita, durante un operativo de vigilancia marítima frente a las costas de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos se registraron a aproximadamente 120 millas náuticas del puerto, donde elementos de la Secretaría de Marina Armada de Méxicodetectaron una embarcación que navegaba sin nombre ni matrículas visibles, lo que despertó sospechas.

Al realizar la inspección, las autoridades aseguraron mil 150 litros de gasolina, almacenados en 23 bidones de plástico, así como 19 bidones vacíos con capacidad para 50 litros cada uno, lo que apuntaría a una posible operación de traslado y distribución ilegal de hidrocarburo en altamar.

Los tripulantes, identificados como David “N”, Juan “N” y Lorenzo “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba ante un juez de Control especializado, quien determinó vincularlos a proceso por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo y dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La FGR reiteró que el combate al tráfico ilegal de combustibles es una prioridad federal, particularmente en zonas estratégicas como el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado un punto clave para actividades marítimas y comerciales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR destruye más de 10 toneladas de precursores en operativo histórico: Golpe al corazón químico de la delincuencia en Guerrero
Aprehenden a presunta responsable de homicidio de la exsíndica de Tapilula, Chiapas; era su nuera
Localizan hombre fallecido al interior de una habitación de hotel en Monterrey, Nuevo León
Interceptan embarcación con combustible ilegal en costas de Michoacán; tres personas van a prisión preventiva
Más información de la categoria
Colapso de puente vehicular, deja incomunicadas a tres comunidades de Jacala de Ledezma, Hidalgo
Enfrentamiento con la GN deja un civil sin vida en Zamora, Michoacán
Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 
Desactivan explosivo de alto poder en plena zona habitacional de Uruapan, Michoacán 
Comentarios