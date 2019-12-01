Desactivan explosivo de alto poder en plena zona habitacional de Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Mich., 3 de febrero de 2026.–

El terror estuvo a punto de estallar en una colonia residencial de Uruapan. Un artefacto explosivo improvisado de alto poder destructivo, capaz de causar una tragedia mayúscula, fue localizado y desactivado por fuerzas federales y estatales en la colonia Los Encinos, una zona densamente poblada del municipio.

El hallazgo encendió de inmediato las alarmas: el explosivo se encontraba oculto dentro de un contenedor metálico de gran tamaño, similar a un extintor industrial, equipado con alerones estabilizadores, tubos, cableado y varios kilogramos de ANFO, un explosivo industrial de uso minero y militar, conocido por su enorme capacidad de destrucción.

El artefacto, localizado el 1 de febrero; no se trataba de un explosivo casero, sino de un dispositivo con alto grado de ingeniería y planeación, lo que elevó el nivel de riesgo y obligó a desplegar un operativo de emergencia. La zona fue acordonada de inmediato, se evacuaron áreas cercanas y especialistas en manejo de explosivos intervinieron para neutralizar la amenaza.

De haber detonado, el explosivo habría provocado daños severos a viviendas, vehículos y personas, en una zona donde familias enteras transitan diariamente. La tensión fue máxima durante varias horas, hasta que finalmente se confirmó que el artefacto fue asegurado sin que se registraran heridos ni explosión.

Las autoridades mantienen investigaciones abiertas para determinar quién colocó el explosivo, con qué intención y si existen más dispositivos similares en zonas habitacionales de Uruapan. El hallazgo vuelve a encender focos rojos sobre la escalada del uso de explosivos de grado industrialen entornos urbanos de Michoacán.