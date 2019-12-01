Aprehenden a presunta responsable de homicidio de la exsíndica de Tapilula, Chiapas; era su nuera

Tapilula, Chiapas, a 3 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la detención de una mujer señalada como presunta autora del homicidio de Epifanía “N”, quien se desempeñó como síndica del municipio de Tapilula.

A través de un comunicado, la autoridad informó que la aprehensión fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, como parte de las acciones para esclarecer el crimen. La detenida fue identificada como Shamilee “N”, a quien le fue asegurada un arma de fuego durante su captura.

Con base en las primeras investigaciones, la Fiscalía indicó que la víctima era suegra de la presunta responsable y que el hecho estaría relacionado con un conflicto familiar. No obstante, las indagatorias continúan abiertas para determinar de manera precisa cómo ocurrieron los hechos y establecer la responsabilidad legal correspondiente.

Medios locales señalaron que el cuerpo de Epifanía “N”, quien ocupó el cargo de síndica durante el periodo 2021-2024, fue localizado al interior de su domicilio, ubicado en la zona norte del estado de Chiapas, con heridas producidas por arma de fuego.

De acuerdo con estos reportes, tras una discusión, Shamilee “N” presuntamente accionó el arma en contra de la exfuncionaria municipal, provocándole la muerte en el lugar.

En redes sociales, algunos usuarios han difundido versiones en las que aseguran que la detenida sufría presuntos maltratos por parte de la familia de su pareja, situación que, según dichas publicaciones, habría detonado el ataque; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.