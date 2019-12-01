Localizan hombre fallecido al interior de una habitación de hotel en Monterrey, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 20:56:00

Monterrey, Nuevo León, a 3 de febrero de 2026.- Un hombre fue localizado sin signos vitales dentro de un hotel situado sobre la avenida Garza Sada, en la zona sur de Monterrey, Nuevo León. El hallazgo se registró la mañana de este martes, cuando personal de seguridad del establecimiento encontró el cuerpo.

Tras el reporte, se desplegó un operativo en el lugar con la presencia de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos, Fuerza Civil y personal médico.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por trabajadores del hotel y autoridades, el hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, habría pasado la noche en el inmueble. Las evaluaciones preliminares indican que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial ni han dado a conocer más detalles sobre el caso.