Colapso de puente vehicular, deja incomunicadas a tres comunidades de Jacala de Ledezma, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 21:05:06
Jacala de Ledezma, Hidalgo, a 3 de febrero de 2026.- El derrumbe de un puente vehicular en el municipio de Jacala de Ledezma, ubicado en la zona serrana de Hidalgo, dejó incomunicadas a las comunidades de La Palma, Quetzalapa y Vado Hondo, provocando la suspensión total del paso y afectando la movilidad diaria de sus habitantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando un camión de carga tipo Torton, que transportaba block, intentó cruzar la estructura. El peso de la unidad habría superado la resistencia del puente, lo que derivó en su colapso repentino.

Aunque el hecho generó importantes daños materiales, hasta el momento no se tiene registro de personas lesionadas. Las autoridades aún no han emitido una estimación oficial sobre las pérdidas económicas.

Tras el siniestro, especialistas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible acudieron al sitio para evaluar la magnitud de los daños. Como resultado del análisis, se concluyó que no es posible reconstruir el puente en el mismo punto, debido tanto a las condiciones del terreno como al deterioro previo de la estructura.

Ante esta situación, pobladores de las localidades afectadas, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, habilitaron un paso provisional mediante la instalación de tubos, lo que permitió reanudar de forma limitada la comunicación.

Este acceso temporal solo permite el cruce de peatones y vehículos de bajo peso, por lo que no soluciona por completo la problemática. El colapso del puente ha impactado de manera considerable el traslado de mercancías, el acceso a servicios médicos y la conectividad entre comunidades de la región.

