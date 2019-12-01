Cientos de dosis de estupefaciente y armas frente al Palacio Municipal de Tacámbaro, Michoacán; operativo sorpresa sacude al municipio 

Tacámbaro, Mich., a 3 de febrero de 2026.— La tranquilidad del centro de Tacámbaro se vio abruptamente alterada cuando fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno aseguraron una camioneta cargada con droga sintética, marihuana y armas de fuego, abandonada nada menos que frente al Palacio Municipal.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de rutina en la región, cuando los uniformados detectaron un vehículo sospechoso estacionado en una zona altamente transitada. La ausencia de ocupantes y el contexto levantaron alertas inmediatas, por lo que se activó un operativo de revisión en plena vía pública.

Al inspeccionar la unidad, los agentes descubrieron más de un kilo de metanfetamina cuidadosamente distribuida en envoltorios de plástico, además de marihuana lista para su posible distribución. La escena se tornó aún más alarmante con la localización de dos armas de fuego tipo escuadra, abastecidas con cargadores y municiones, lo que evidenció el alto riesgo que representaba el vehículo abandonado.

El aseguramiento, realizado a escasos metros de edificios oficiales, encendió la preocupación entre ciudadanos y autoridades, al poner de manifiesto la audacia de los grupos delictivos que operan en la zona. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en Michoacán, que ya trabaja para esclarecer el origen del cargamento y dar con los responsables.