Enfrentamiento con la GN deja un civil sin vida en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:09:08
Zamora, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Un pistolero cayó abatido, mientras otros al parecer se dieron a la fuga luego de enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Zamora.

Se conoció que minutos después de las 13:00 horas de este martes, los uniformados de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de vigilancia sobre la calle Miguel Regalado cunado se percataron de gente armada en los predios agrícolas.

De inmediato los agentes federal se aproximaron al sitio y fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y abatieron a uno de los sujetos, el cual portaba un rifle de alto poder.

Al apoyo llego personal de la Guardia Civil y Policías Ministeriales quienes peinaron la zona en busca de los otros sujetos, los cuales al parecer lograron darse a la fuga entre los predios.

El sitio quedo fuertemente resguardado mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales realizaban las actuaciones correspondientes para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la carpeta de investigación.

El fallecido no esta identificado solo se pudo conocer que traía una playera negra, pantalón de mezclilla, tenis negros con blanco y rojo, cuyo cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

