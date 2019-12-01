Ultiman a un hombre dentro de una vivienda en Villas del Pedregal en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 23:17:59

Morelia, Mich., a 5 de octubre de 2025.- La noche de este domingo, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una vivienda del fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de la capital michoacana. Hasta el momento, se desconoce su identidad y las causas del ataque.

El hecho ocurrió en una casa de la calle Octava Cerrada I, cercana al Circuito I, donde vecinos reportaron haber escuchado una serie de disparos y, enseguida, el sonido de motocicletas que se alejaban a toda velocidad. Alarmados, los residentes dieron aviso al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía de Morelia acudieron al lugar y, al ingresar al domicilio, confirmaron que un hombre de entre 40 y 45 años de edad había perdido la vida a consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego. La zona fue acordonada de inmediato para preservar los indicios.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia legal.

Autoridades ministeriales mantienen abiertas varias líneas de investigación, aunque hasta el momento no se han dado a conocer posibles móviles ni se ha confirmado la identidad de la víctima.