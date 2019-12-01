Durante función de circo en Hidalgo, cae acróbata de 7 metros de altura; se encuentra delicado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 00:13:49

Tizayuca, Hidalgo, a 6 de octubre de 2025.- Después de caer durante una función de una altura de aproximadamente 7 metros de altura, un acróbata del Magic Time Circus resultó lesionado en Tizayuca, Hidalgo.

De acuerdo a videos que fueron grabados en el momento que ocurrió el accidente, el artista se encontraba realizando un número de trapecio suspendido de los pies. Cuando intentó dar un giro en el aire, no alcanzó a agarrarse del segundo trapecio, por lo que cayó al suelo.

Debido a que el acto no contaba con una red de protección, el hombre pegó directamente con la arena, y sus compañeros corrieron a brindarle ayuda.

Tras realizar el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron paramédicos, así como elementos de Protección Civil, quienes se encargaron de trasladar al lesionado a un hospital de la región, para que recibiera la atención médica necesaria, donde reportaron su estado de salud como delicado, debido a las fuertes fracturas con las que llegó.

Las autoridades correspondientes realizaron una revisión a las instalaciones del circo, para determinar posibles responsabilidades.