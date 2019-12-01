En el último año en Michoacán, 65 policías federales, estatales, municipales, comunitarios y militares, perdieron la vida

*El 27 de mayo en Los Reyes, una explosión de una mina acabó con la vida de ocho efectivos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata del Ejército Mexicano.

Morelia, Mich., a 5 de octubre de 2025.- Acribillados, despedazados por minas terrestres o drones cargados de explosivos, emboscados, ejecutados en lugares públicos o en zonas serranas, así cayeron al menos 65 policías federales, estatales, municipales y comunitarios; en esta cifra también se suman los militares caídos en los enfrentamientos con el crimen organizado; los números no mientes, las cifras son contundentes: en Michoacán, en promedio cada mes perdieron la vida 5 uniformados de diferentes rangos de octubre de 2024 a octubre de 2025.

Año letal para los que cuidan la seguridad pública

La lista de los casos en esta entidad, es larga, por eso, de los casos más relevantes donde cayeron uniformados en el lapso de referencia, se destacan los siguientes:

El 28 de octubre de 2024, en Angamacutiro, Lizbeth Estela Romero Tafolla, titular de Seguridad Pública Municipal, fue ejecutada en la puerta de su domicilio, en la calle Nicolás Bravo, colonia Centro.

El 1 de noviembre también del año pasado, en Tangamandapio, patrulleros de la Guardia Civil fueron emboscados por delincuentes fuertemente armados, con saldo de un policía fallecido y dos lesionados en la Tenencia de Tarecuato; el agente caído fue identificado como Antonio Gutiérrez Pérez.

El 7 de noviembre en la zona serrana del municipio nahua de Aquila, un soldado murió mientras recibía atención médica, tras ser lesionado en una emboscada por un grupo de sicarios; el soldado Jesús M, de 21 años de edad, recibió un impacto de bala en la cabeza y a pesar de que fue trasladado al hospital de la 43 Zona Militar en Apatzingán, dejó de existir cuando recibía atención médica.

El 15 de noviembre en Queréndaro, un ataque armado registrado durante la madrugada contra elementos de las policías municipales, provocó la muerte de José Luis O., 45 años.

El 16 de diciembre en Cotija, dos soldados muertos y al menos 4 más lesionados, fue el saldo que dejó el estallido de un explosivo improvisado terrestre, en una ranchería del municipio, en la comunidad de Los Gallineros; los soldados fallecidos fueron identificados como Antonio Israel R. y Martín G. mientras que los lesionados fueron el mayor de Infantería Henry L., el soldado Alexis Adrián R., el sargento Guadalupe N. y Antonio C.

Un día después, el 17 de diciembre, en el municipio de Buenavista, una narco-mina explotó y provocó la muerte de dos soldados más. Fue la noche de ese 17 cuando personal castrense realizaba labores operativas en la localidad de Paredes del Ahogado.

El 24 de diciembre en Aquila, se registró un enfrentamiento armado entre integrantes de la Policía Comunal de Aquila y delincuentes fuertemente armados, dejando como saldo tres policías muertos: Mario S., de 26 años de edad, vecino de Palma Sola, Moisés Tolentino P., de 30 años, domiciliado en Maruata y Ray Tadeo M., de 20 años de edad, originario de Colola.

El 23 de enero ya de este 2025, en Jacona, una joven mujer Policía Municipal fue ejecutada en una tienda de abarrotes; la víctima la identificaron como Estrella Isabel L., G., de 18 años de edad, quien tenía apenas nos días de haber ingresado a la institución policial.

El 6 de febrero de 2025en Queréndaro, se da uno de los ataques abiertos más cruentos en contra de una policía municipal en Michoacán; una célula del crimen organizado fuertemente armada ataco a policías locales y mataron a uno de ellos en el lugar de los hechos e hirieron de gravedad a otros tres agentes, dos de los cuales fallecieron al llegar a un hospital. En la incursión, los delincuentes utilizaron armas de alto calibre, así como vehículos con blindaje artesanal de los llamados "monstruos".

El 7 de febrero el segundo comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, fue asesinado a balazos en un gimnasio; en el atentado una mujer resultó herida y posteriormente falleció.

El 16 de febrero en Apatzingán, dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) --uno de ellos encargado de la subsede de la FGR en Apatzingán--, fueron asesinados en esa demarcación.

El 22 de febrero en Tingüindín y Tangamandapio, un policía municipal muerto, así como otros dos policías, un soldado y un Kuaricha lesionados, fue el saldo que dejaron dos agresiones armadas perpetradas por un grupo de delincuentes en ambos municipios.

El 16 de marzo seis elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) fueron asesinados en sendas emboscadas que perpetraron presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en al menos 10 municipios de Jalisco y Michoacán, donde tres sujetos armados fueron abatidos y cuatro más detenidos.

Ese mismo 16 pero en el municipio de Chilchota, un camión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue atacado por un grupo armado en la carretera Nacional Morelia - Zamora, dejando como saldo tres soldados fallecidos y dos lesionados.

El 23 de abril en el municipio de Tingambato, sujetos fuertemente armados atacaron a balazos a policías sobre la carretera San Juan Tumbio – Pichátaro, donde dos de los oficiales cayeron muertos por las balas durante la emboscada; los agentes caídos fueron identificados como Wendy Karina A., oficial de la Guardia Civil y el Policía Comunal de Pichátaro Jhony G.

El 24 de mayo en Tingüindín, sujetos armados atacaron a balazos a policías municipales en el tramo carretero Jacona - Los Reyes, a la altura de la comunidad de San Juanico, donde dos oficiales perdieron la vida; fueron identificados como Jesús Belmonte Béjar y Salvador Meza Elías.

El 27 de mayo en Los Reyes, una explosión de una mina o bomba casera, acaba con la vida de ocho efectivos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) del Ejército Mexicano luego de que un carro blindado pisara el artefacto.

El 16 de junio en Tingüindín, un grupo de delincuentes atacó las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Tingüindín, con saldo de un Policía Municipal y un civil asesinados.

El 17 de junio en Tocumbo, se registra otra agresión armada en contra de policías municipales que cargaban combustible en una gasolinera del lugar; tras el atentado, se confirma la muerte del comandante de turno Martin Peña Guerrero.

El 24 de junio en Buenavista, delincuentes fuertemente armados atacaron una caseta de la Policía Municipal con saldo de un uniformado muerto y dos más lesionados.

El 3 de julio en Zamora, el subdirector de la Policía Municipal y dos de sus escoltas, fueron ejecutados cuando circulaba a bordo de una patrullaban en las calles de la colonia El Vergel, sobre la calle Olmos esquina con Mezquite; se supo que los criminales les cerraron el paso a los uniformados y rafaguearon la patrulla con sus ocupantes dentro.

El 19 de agosto en Tepalcatepec, un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida luego de resultar herido de gravedad al detonar una mina terrestre durante labores de patrullaje en la región serrana de Los Horcones; fue identificado como el Sargento Segundo de Infantería, Galileo Anastasio Cordero.

El 11 de septiembre en Vista Hermosa, delincuentes armados atacaron a balazos a patrulleros de Seguridad Vial de la Guardia Civil, en la autopista México – Guadalajara, con saldo de un policía fallecido, dos lesionados y uno de los atacantes detenidos.

El 14 de septiembre en Uruapan, sujetos armados a bordo de al menos un vehículo, atacaron a balazos a elementos de la Policía Municipal cuando se encontraban en un retén sobre el bulevar Industrial, en la desviación hacia la autopista Siglo XXI, a la altura de la planta de PEMEX; la víctima mortal fue identificada como Brígido N., un policía con años de servicio en la corporación.

El 28 de septiembre en Apatzingán, un Guardia Nacional fue abatido durante un operativo en la comunidad de Loma de los Hoyos; dos militares resultaron más, gravemente lesionados, mientras que uno de los pistoleros fue abatido.