Gana Aldo de Nigris La Casa de los Famosos México 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 23:53:55

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2025.- Con poco más 19 millones de votos, Aldo de Nigris se coronó como el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025, gracias a la decisión del público.

Antes de apagar las luces, Aldo pidió poder compartir el premio con Abelito, ya que dijo que fue la persona con la que mejor la pasó durante los 71 días que permanecieron encerrados en el reality show.

"El príncipe de Monterrey", es el ganador absoluto de los 4 millones de pesos, más el acumulado de Mercado Pago.

“Aldo, el niño bien, el príncipe de Monterrey, demostraste tu sensibilidad con tus compañeros de Noche, dijiste que venías a pasarla bien y cumpliste, eres un verdadero campeón, Aldo es momento de salir y disfrutar este gran logro, hasta siempre, mi ganador”, le dijo "La Jefa" a su salida de la casa.

Aldo entró a la casa como integrante del Cuarto Noche, donde poco a poco se convirtió en uno de los favoritos del público.

Es creador de contenido digital, donde sube publicaciones de su vida fitness, además de que cuenta con un canal en YouTube llamado "Mas allá del fierro", donde ha entrevistado a diferentes personalidades. En su cuenta de Instagram, cuenta con 2.2 millones de seguidores, y en la plataforma de Tik Tok tiene 2.8 millones.

