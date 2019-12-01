Arde Buenavista, Michoacán: nuevo enfrentamiento contra autoridades tras ataque mortal a policías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 16:51:06

Buenavista, Mich., a 5 de octubre de 2025.- La tarde de este domingo se registró un fuerte enfrentamiento a balazos entre civiles armados y distintas corporaciones de seguridad en la entrada principal del municipio de, generando alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

El intercambio de disparos ocurrió a la altura de la caseta de la Policía Municipal, frente al Hotel La Herradura y junto a una gasolinera, donde los agresores habrían abierto fuego contra elementos de seguridad que realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con reportes preliminares, la refriega se prolongó varios minutos, provocando la movilización inmediata del Ejército Mexicano, la Guardia Civil y la Guardia Nacional, que acudieron en apoyo de los policías locales.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en los accesos al municipio y exhortaron a la población a tomar precauciones y evitar el área, mientras se aseguraba el perímetro. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de bajas o detenidos.

Ataque previo dejó tres muertos anoche

Este nuevo hecho violento ocurre apenas unas horas después de que, la noche del sábado, se registrara un ataque directo contra la Policía Municipal, el cual dejó dos oficiales y un civil muertos, además de otro ciudadano herido.

En ese caso, los uniformados fueron emboscados por sujetos armados, desatándose un tiroteo en el que una camioneta con civiles que pasaba por el lugar quedó atrapada en el fuego cruzado.

El hecho de anoche y el enfrentamiento de esta mañana mantienen a Buenavista en alerta máxima, en medio de una ola de violencia que en los últimos días ha intensificado los ataques contra las fuerzas del orden en la región de Tierra Caliente.