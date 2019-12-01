En Tarímbaro, Michoacán: Fallece motociclista al accidentarse en la colonia Miguel Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 21:52:42

Tarímbaro, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un individuo perdió la vida, hechos registrados en la carretera Tarímbaro-Zinapécuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida cartera, en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, hendido en la carpeta asfáltica.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe de los hechos.